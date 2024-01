La battaglia contro l’Ospedale unico. Scatta il presidio con volantinaggio

È in programma stamattina, 9 gennaio, a partire dalle 9 il presidio davanti all’ospedale di Busto Arsizio in via Arnaldo da Brescia organizzato dal Comitato Stop Ospedale Unico a cui aderiscono AlCobas/Sgc, Comitato Antifascista Busto Arsizio, La Sinistra Chiara, Pci, Rifondazione comunista/Unione popolare. "L’ospedale unico non c’è e non ci deve essere" ribadiscono i promotori del presidio odierno. Scrivono nel volantino che sarà distribuito ai cittadini "È necessario rivalutare, potenziare e riqualificare le strutture sanitarie esistenti per dare un’ assistenza pubblica efficiente e rispondente alle attuali esigenze sanitarie, noi ci battiamo per contrastare il proseguimento del progetto, chiediamo che i fondi stanziati siano spesi per il risanamento dei nosocomi esistenti". Quindi aggiungono "Auspichiamo unità d’intenti tra i vari comitati con le seguenti "parole d’ordine": No ospedale unico, difesa e sviluppo degli ospedali del territorio, difesa e riconoscimento delle professionalità di tutti i lavoratori per dare assistenza qualificata ai pazienti, non clienti". Non manca un passaggio critico nei confronti di altri gruppi mobilitati nel territorio contrari alla nuova struttura che sorgerà nel rione di Beata Giuliana a Busto Arsizio che avrebbero secondo il Comitato in presidio stamattina "posizioni deboli o ipocrite". Nel volantino le parole d’ordine della mobilitazione: "NO ospedale unico, basta ipocrisie NO alla trasformazione di malati in clienti, NO alla speculazione e al profitto sulla salute, NO alla sanità privata, SI’alla riqualificazione degli ospedali esistenti, Sì alla priorità degli interventi per lo sviluppo della rete ospedaliera pubblica e della medicina territoriale, Sì al riconoscimento delle professionalità dei lavoratori tutti". I lavori per la realizzazione del nuovo polo sanitario di Busto Arsizio – Gallarate, opera da 440 milioni di euro, dovrebbero essere avviati entro il 2025, con apertura dell’ospedale unico entro il 2029.

R.F.