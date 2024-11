Jacopo Fo svela le canzoni di papà Dario

Sarà il palcoscenico di un’anteprima nazionale. Venerdì 9 novembre alle 21 all’Auditorium del Civico Liceo Musicale andrà in scena per la prima volta “Jacopo Fo racconta le canzoni di Dario Fo”. Uno spettacolo che metterà in scena un tema ancora poco esplorato come la produzione musicale del premio Nobel nato in provincia di Varese a Sangiano. Sarà il figlio di Fo a salire sul palco con una produzione nata all’interno di “Ciao Franca”. La seconda edizione della rassegna è organizzata dal circolo Coopuf in partenariato con il Comune di Varese e vuole celebrare ed attualizzare la lezione artistica e civile di Franca Rame, che visse gli anni della giovinezza proprio nel rione di Biumo Inferiore dove sarà presentato lo spettacolo. Jacopo Fo ripercorrerà, narrandole e cantandole, le tappe della ricerca musicale del padre, sostenuto dal lavoro di studio operato dagli artisti e dai musicisti di Coopuf.

Lo spettacolo rappresenta il culmine di un percorso di ricerca artistica avviato dalla Compagnia Fo Rame insieme appunto a Coopuf alla riscoperta e valorizzazione della produzione musicale di Dario Fo. Le sue molte collaborazioni con musicisti quali Fiorenzo Carpi o Gino Negri, con altri parolieri quali Giorgio Strehler o con cantautori come Enzo Jannacci, pongono la figura del grande drammaturgo quale importante tassello della storia della canzone italiana. La ricerca del repertorio popolare, alimentata dalla vena creativa che rende vivo quel retaggio musicale al di là delle cristallizzazioni folkloristiche, costituisce un elemento imprescindibile della produzione artistica del“giullare” del Verbano. Lo spettacolo chiude la rassegna composta in totale da una mostra e tre eventi.

