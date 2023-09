Varese, intossicazione etilica: quattro ragazzi finiscono in ospedale nella notte

Varese, 24 settembre 2023 - C’è di che riflettere sull’abuso di alcol tra i giovani: la notte tra sabato e domenica ha visto gli operatori del soccorso intervenire nel varesotto in ben quattro casi, perché quattro giovani, tutti al di sotto dei trent’anni, si erano sentiti male per aver esagerato con le bevande alcoliche.

Il primo intervento poco prima di mezzanotte a Varese, per un ventiquattrenne, portato al pronto soccorso, due ore più tardi, intorno alle 2, i soccorritori sono stati chiamati a Venegono Inferiore dove un giovane di 28 anni è stato soccorso per un malore causato dall’abuso di alcol. Altri due interventi, sempre per casi di intossicazione etilica, a Varano Borghi per un giovane di 29 anni e a Busto Arsizio per un ventiquattrenne, entrambi hanno trascorso la notte su una barella al pronto soccorso.

Purtroppo è un copione che si ripresenta troppo spesso nel fine settimana con i soccorsi chiamati ad intervenire per giovani, quando non giovanissimi, colti da malore per aver bevuto troppo. C’è da riflettere.