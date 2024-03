Intensificati i controlli durante le feste

Sono stati intensificati i controlli sul territorio del Varesotto in occasione delle festività pasquali in corso in questi giorni.

Il tema è stato al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta in Prefettura lo scorso martedì 26 marzo. Presenti a Villa Recalcati il prefetto Salvatore Pasquariello (nella foto) e i vertici delle forze dell’ordine a livello locale, per un’analisi di contesto sulla sicurezza della provincia di Varese sia in vista appunto dell’aumento del traffico dovuto al periodo pasquale, sia sulla base di una direttiva del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in relazione al rischio terroristico nello scenario internazionale, anche a seguito dei recenti avvenimenti in Russia, con l’attentato di Mosca.

Ed ecco così che in un’ottica di prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica e in una prospettiva precauzionale, è stata decisa un’ulteriore intensificazione delle attività di vigilanza e di controllo del territorio.

Disposto quindi il rafforzamento delle misure di sicurezza già in atto e la pianificazione di specifici servizi operativi, riservando particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e a tutti gli obiettivi sensibili.

È stato deciso inoltre di intensificare anche la vigilanza su strade e sui tratti autostradali della provincia, per tutto il periodo della Pasqua.

