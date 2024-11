Infortunio sul lavoro. Precipita da una scala. Operaio grave in ospedale

Paura ieri mattina a Gemonio per un infortunio sul lavoro. L’allarme è scattato intorno alle 8 in una proprietà privata dove è in corso un intervento di ristrutturazione. Sul posto, in via Montessori nella zona residenziale del paese, sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari con l’ambulanza. Tempestivo anche l’arrivo dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito. Si tratta di un uomo di 53 anni portato con urgenza in ospedale, ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente l’operaio, mentre stava effettuando dei lavori, è caduto da una scala. L’impatto a terra è stato violento, ma immediatamente alcuni colleghi che hanno assistito all’incidente hanno chiamato i soccorsi.

Per fortuna le conseguenze della caduta, le cui cause sono ancora da accertare, si sono rivelate meno gravi di quanto si era temuto. Il cinquantatreenne ha riportato traumi alla schiena, ma non era in pericolo di vita. Purtroppo anche nel Varesotto non si fermano gli infortuni sul lavoro soprattutto negli ultimi mesi. A settembre il più grave, mortale, si è verificato a Gornate dove un operaio di 34 anni ha perso la vita.

La scorsa settimana, invece, tre operai in due diverse situazioni sono rimasti ustionati: uno in un’azienda di Uboldo, altri due a Varese. Di recente i sindacati varesini hanno rinnovato l’appello a favore della formazione continua dei lavoratori per la sicurezza e per maggiori controlli da parte degli organi preposti. Da segnalare questa settimana un’iniziativa promossa dalla Cisl dei Laghi, dalla Fnp di Besozzo e dal Comune di Besozzo.

L’appuntamento è per venerdì 8 novembre a partire dalle 10 del mattino nella sede del sindacato in via Zangrilli per la presentazione del progetto: "Il risveglio della coscienza", l’opera in marmo dello scultore Paolo Pelizzoli, omaggio ai caduti sul lavoro, quindi seguirà l’inaugurazione del monumento. Spiegano dal sindacato: "È un progetto sulla cultura del lavoro a partire dalla memoria di chi a perso la vita e di chi ne è rimasto mutilato. Perché il ricordo delle vittime di questi tragici eventi e l’accompagnamento dei loro familiari non siano dimenticati". Il monumento, che sarà inaugurato venerdì, ha dunque un messaggio profondo: sensibilizzare sulla cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro.