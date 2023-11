Infortunio al cimitero di via Piave. Operaio precipita per 4 metri

Era all’opera presso il cimitero di via Piave a Caiello di Gallarate quando improvvisamente è precipitato da un’altezza di circa quattro metri. Il grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di ieri intorno alle nove del mattino. Coinvolto un operaio di 58 anni, che stava svolgendo delle operazioni di tumulazione di una salma. In base ai primi accertamenti l’uomo, per motivi che dovranno essere verificati in ogni loro aspetto, ha perso l’equilibrio ed è caduto durante la discesa con una scala in un loculo. Sul luogo dell’incidente sono giunti con un’autopompa i Vigili del Fuoco del distaccamento di BustoGallarate ed è stato allertato anche l’elisoccorso. Gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario presente per stabilizzare l’uomo e fornirgli le cure necessarie. Successivamente, con tecniche speleo alpino fluviali, è stato possibile recuperare in sicurezza la persona coinvolta nell’incidente. Una volta recuperato, l’operaio è stato preso in carico dal personale sanitario.

È stato portato in ambulanza all’ospedale di Gallarate, dove è arrivato poco prima delle 10.30 in gravi condizioni: è stato ricoverato in codice rosso. Al cimitero sono giunti i funzionari di Ats Insubria e gli agenti della Polizia locale di Gallarate. Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso per determinare le cause dell’evento. L’infortunio sul lavoro fa seguito ad un altro incidente che si è verificato solo qualche giorno fa, ad Angera. Era il pomeriggio del 15 novembre quando un operaio al lavoro nel cantiere dell’ex cinema di via Cavour è rimasto folgorato dall’elettricità. L’uomo è stato poi ricoverato in ospedale a Gallarate, con le sue condizioni che sono risultate essere meno gravi di quanto si temeva in un primo momento. L.C.