Infortuni sul lavoro da prevenire "Più investimenti sulla sicurezza"

Più investimenti sulla sicurezza e potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione degli infortuni nel territorio: è la richiesta rilanciata dai sindacati Filctem Cgil di Varese e Femca Cisl dei Laghi dopo il grave incidente sul lavoro del quale è rimasta vittima in un’azienda tessile di Somma Lombardo un’operaia di 51 anni, ricoverata con trauma cranico all’ospedale di circolo di Varese. I sindacati hanno diffuso un comunicato: "Profonda è la preoccupazione per l’ennesimo e grave episodio occorso sul territorio - scrivono - ulteriore segnale di un fenomeno che ormai da troppi anni colpisce tragicamente lavoratrici e lavoratori di tutti i settori produttivi e che non accenna a diminuire". Continua la nota "Ribadiamo convintamente come solo un’adeguata ed efficace formazione, la conoscenza e il rispetto delle corrette procedure, l’adeguata organizzazione delle modalità di lavoro e un numero rilevante di controlli da parte degli Organismi di Vigilanza, possano risultare decisivi per garantire quanto più possibile la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. La conformità e la corretta manutenzione dei macchinari sono ulteriori elementi centrali per garantire livelli di sicurezza adeguati". Quindi ribadiscono "Riteniamo urgente un serio e concreto investimento sulla sicurezza". R.F.