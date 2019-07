Castelveccana (Varese), 19 luglio 2019 - Grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.50, a Castelveccana. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita sui binari ed è stata travolta da un treno merci sulla linea tra Luino e Gallarate. Un impatto tremendo, costato la vita a due donne, che si trovavamo all'interno della vettura. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'auto viaggiava sulla strada provinciale e, per cause in corso di accertamento, sarebbe precipitata da un'altezza di 6-7 metri, piombando sui binari proprio mentre era in transito il treno merci.

L'incidente è avvenuto nei pressi della strada provinciale 69.Sul posto sono immediatamente intervenuti soccorritori del 118, i vigili del fuoco del Comando Provinciale, i carabinieri della Compagnia di Luino, gli operatori di RFI, un elisoccorso, due ambulanze e l’automedica. Sono in corso le operazioni di soccorso. La linea ferroviaria è chiusa al traffico, si registrano forti disagi per il traffico veicolare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

