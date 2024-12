Tragico incidente in provincia di Novara. Muore un varesino di 70 anni

Varese, 1 dicembre 2024 – Un uomo di 70 anni, residente in provincia di Varese, ha perso la vita all'alba di questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Romentino in provincia di Novara.

La vettura guidata dal 70enne, di nazionalità italiana, si è scontrata con un'altra automobile nei pressi della rotonda Cavallè verso il confine con il territorio comunale di Galliate. L'incidente è avvenuto poco dopo le 4,30. Nella zona vi era nebbia. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia Stradale. Il guidatore del secondo veicolo, anche lui di nazionalità italiana, ha riportato ferite considerate di media gravità.