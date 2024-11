Incidente in Canton Ticino. Varesino muore a 38 anni insieme all’amico svizzero

Un 38enne residente in provincia di Varese è morto in un incidente stradale venerdì sera a Mendrisio, in Canton Ticino. Un tragico scontro frontale in cui ha perso la vita anche un trentenne svizzero del Luganese. Erano le 21, a pochi chilometri dall’Italia. In base alla prima ricostruzione effettuata dalla polizia cantonale, il conducente svizzero era alla guida della sua auto lungo via Maderno in direzione di Melano, quando - per cause da stabilire - ha perso il controllo del veicolo scontrandosi frontalmente contro la vettura che arrivava in direzione opposta. Seduto al posto del passeggero c’era il 38enne italiano, residente a Saltrio. Alla guida dell’altra auto, invece, una donna di 42 anni, cittadina svizzera, del Luganese. Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale, sono intervenuti in supporto gli agenti della polizia comunale di Mendrisio, i vigili del fuoco del Centro di soccorso cantonale pompieri Mendrisiotto nonché i soccorritori del Sam, che dopo aver prestato le prime cure alla donna l’hanno trasportata in ospedale. La 42enne ha riportato ferite che in un primo momento facevano temere per la sua incolumità. Nelle ore successive è stata giudicata fuori pericolo.

Niente da fare invece per il conducente e il passeggero dell’altra vettura: a causa delle gravi ferite riportate, sono deceduti sul colpo. Via Carlo Maderno è rimasta chiusa al traffico per i rilievi del caso. Intervenuto sul posto anche il Care Team. Durante la giornata di ieri sono stati posizionati dei fiori lungo la strada nei pressi del punto dell’impatto.

Ieri pomeriggio invece l’allarme è scattato sul monte Sasso del Ferro, tra Laveno e Cittiglio. I vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso di un escursionista francese rimasto bloccato in una zona impervia a causa di una frana sul sentiero. L’elicottero Drago 166 decollato da Malpensa ha individuato dall’alto il malcapitato recuperandolo con una manovra al verricello e portandolo in salvo.