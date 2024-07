Rifiuti dati alle fiamme vicino alla centralina elettrica, intervengono i vigili del fuoco

Busto Arsizio (Varese), 28 luglio 2024 – Un rogo alle sei del mattino di domenica, quando in giro non c’è praticamente nessuno. Di probabile origine dolosa. La chiamata al 115 ha fatto accorrere alle prime luci dell’alba, in via Marconi a Busto Arsizio, diverse squadre dei vigili del fuoco. Un intervento provvidenziale e tempestivo che ha permesso di circoscrivere i danni, e soprattutto di impedire che alcuni contatori della corrente nelle vicinanze del rogo potessero essere intaccati con conseguenze facilmente immaginabili. I contatori alla fine non sono stati intaccati e sono rimasti solo anneriti.

L'incendio è di probabile origine dolosa