Incendio nella discarica regionale di Gorla Maggiore: misurazioni Arpa per la tossicità dell’aria

Un incendio è scoppiato sabato sera nella discarica regionale di Gorla Maggiore, in provincia di Varese ma non lontano dalla città metropolitana di Milano. Diverse squadre dei vigili del fuoco di Busto Arsizio e dei volontari di Como hanno lavorato per spegnere il rogo, predisponendo due linee di idranti per bagnare la zona.

Dalla zona si è levata un’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme sono state sedate intorno alle 22.30 e l’area è stata isolata. Sul posto i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente stanno effettuando rilevazioni sulla tossicità dell’aria e per far emanare ai sindaci posto eventuali ordinanze relative all’evento accaduto.