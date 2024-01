Pomeriggio di fuoco: tetto in fiamme. Due persone e il loro cane salvati dai Vigili del fuoco

Castiglione Olona (Varese), 31 gennaio 2024 – Vigili del fuoco in azione oggi intorno alle 17,30 per un incendio al tetto di un’abitazione in via Boccaccio a Castiglione Olona.

Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone in quel momento nell’appartamento, una coppia, portata in salvo come pure il loro cane.

Ci sono stati però alcuni momenti di paura quando la donna si è sentita male, a portarla fuori dall’abitazione un agente della Polizia locale quindi è stata affidata al personale sanitario arrivato sul posto con l’ambulanza.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero interessare altri ambienti nella palazzina.

In mattinata invece i vigili del fuoco sono intervenuti alla scuola elementare De Amicis a Gorla Maggiore dove era segnalata una fuga di gas. L’edificio è stato fatto evacuare, allontanando docenti e alunni, quindi i vigili del fuoco hanno effettuato i controlli che hanno permesso di individuare la perdita. I tecnici si sono messi all’opera per risolvere il problema, quindi le lezioni dovrebbero riprendere regolarmente domani mattina.