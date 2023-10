Incarico nazionale a Marco Contessa

Incarico di prestigio per Marco Contessa, fino allo scorso marzo componente della Segreteria della Cisl dei Laghi. Accogliendo la proposta della Cisl dei Laghi e della Cisl di Sondrio e d’intesa con la Cisl Lombardia, la Segreteria confederale lo ha nominato Contessa responsabile nazionale Cisl frontalieri e Coordinatore nazionale dei Consigli sindacali interregionali per la Cisl. "Le priorità di cui mi occuperò – ha sottolineato Contessa – riguarderanno da subito le conseguenze e gli effetti del nuovo accordo fiscale tra Italia-Svizzera che interessa territori come la Lombardia, e tutte le altre regioni che confinano con la Svizzera. A ciò si aggiungerà una fase di ascolto delle realtà dove sono presenti frontalieri. Fondamentale sarà la costituzione di un gruppo di lavoro che permetterà di agire in sinergia con i territori stessi".