In difficoltà con il parapendio settantenne salvato dalla vela

Disavventura che si è conclusa senza gravi conseguenze, per fortuna, per uno sportivo, un settantenne in difficoltà con il parapendio che, per cause da accertare, ha perso quota ed è finito tra gli alberi. L’allarme è scattato ieri pomeriggio intorno alle 16, nella zona di Brenta, in un’area boschiva della Valcuvia. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino, oltre alle forze dell’ordine e l’elicottero del servizio sanitario regionale, decollato da Como. I soccorritori hanno raggiunto l’anziano atleta incastrato con la vela e l’hanno recuperato affidandolo ai sanitari. Fortunatamente illeso l’uomo, “salvato“ dalla vela che si è impigliata tra i rami evitando la pericolosa caduta in una zona scoscesa. Per consentire la massima operatività dei mezzi sanitari aerei, è stato disposto il rientro di tutti gli altri sportivi su parapendio o deltaplano decollati dal Sasso del Ferro.

Rosella Formenti