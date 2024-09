In città torna “Suonami”. Pianoforti in piazza a disposizione di tutti A Busto Arsizio, questo fine settimana si svolgeranno la festa del commercio con lo "Sbaracco" e l'evento musicale "Suonami", che metterà a disposizione sei pianoforti verticali in città per i cittadini desiderosi di suonare. Gli studenti di musica sono invitati a partecipare.