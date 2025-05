Il welfare territoriale: "Più coesi se solidali"

Varese si distingue per una spesa sociale superiore alla media nazionale: in provincia le risorse destinate al welfare nel 2021 hanno raggiunto i 149 euro per abitante, superando i 142 euro della media italiana. Tuttavia gli investimenti rimangono inferiori alla media lombarda, che si attesta sui 158 euro pro capite. Numeri che emergono dal rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà, illustrato ieri mattina a Villa Recalcati.

Lo studio analizza il welfare italiano, in particolare quello territoriale, ovvero l’insieme dei servizi sociali di competenza dei Comuni che comprendono l’assistenza verso anziani, famiglie e soggetti minori in stato di bisogno, disabili, soggetti affetti da dipendenza, indigenti e persone emarginate dal lavoro.

"Investire sullo stato sociale, sulla sua universalità e inclusività, non è solo un dovere di solidarietà verso i più fragili ma significa anche costruire società più coese, sistemi più resilienti e una crescita economica più stabile – ha detto il presidente della Fondazione, Giorgio Vittadini – È venuto il momento di rinnovare il patto sociale che ci unisce con la cultura della sussidiarietà, che è ricerca del bene comune attraverso la messa a sistema del contributo di tutti. Più società e più Stato insieme".

All’evento ha partecipato inviando un videomessaggio il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti: "Un welfare di prossimità non può essere garantito solo dall’intervento dello Stato, non solo per carenze di risorse. Il problema è impiegare bene le risorse sulle base delle necessità locali". Tra i presenti anche il sottosegretario della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo: "Spesso il principio di sussidiarietà è ridotto a slogan o a un modo per scaricare costi. Deve invece diventare un modello di governo che valorizzi esperienze e capacità del territorio". Hanno riflettuto sul tema anche il governatore Attilio Fontana, l’onorevole Maria Chiara Gadda, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente della Provincia Marco Magrini e il presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto Federico Visconti. Il rapporto mostra che la spesa familiare privata degli italiani per il welfare nel 2024 è stata di circa 138 miliardi, ovvero quasi 5.400 euro per ciascun nucleo.

Lorenzo Crespi