Il sindaco al mandato bis In Giunta pezzi da novanta

di Giovanni Chiodini

"Non accadeva da 20 anni e questo mi rende ancor più orgogliosa del risultato ottenuto". Sono state le prime parole pronunciate da Linda Colombo all’apertura del primo consiglio di questa nuova amministrazione. Da vent’anni il sindaco uscente non è più stato rieletto e da ben 15 anni nessun candidato era riuscito ad essere eletto al primo turno. Colombo ha ringraziato chi l’ha votata e ha avuto un pensiero per chi non si è recato alle urne dicendo che una delle prime sfide sarà quella di convincere i cittadini a tornare a votare. Ha ricordato i suoi primi cinque anni da sindaco e ha annunciato quelle che saranno le prossime scelte progettuali da attuare. "Nei cinque anni passati abbiamo svolto un lavoro senza sosta, reso ancora più complicato dalla pandemia e dalla crisi geopolitica, grazie al quale Bareggio è rinata: penso alle tante strade asfaltate, alla riqualificazione dei parchi pubblici, all’inizio del processo di rigenerazione delle aree dismesse atteso da decenni, alla riqualificazione dei centri sportivi con le nuove assegnazioni, al sostegno alle famiglie e ai commercianti in difficoltà e ai tanti eventi che hanno finalmente reso Bareggio un paese vivo - ha detto -. Ora ci attendono altre importanti sfide: la riqualificazione di bocciodromo e biblioteca con i fondi del Pnrr, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche da attuare, il recupero delle aree dismesse e tutti i progetti contenuti nel nostro programma elettorale". In questi cinque anni il sindaco avrà come più stretti collaboratori il vicesindaco Roberto Lonati (al quale sono state attribuite le deleghe ad ambiente, sicurezza, protezione civile e sport) e gli assessori Franco Capuano (scuola, viabilità e trasporti). Raffaella Gambadoro (lavori pubblici, welfare e salute, politiche per la famiglia e giovani), Lorenzo Paietta (attività produttive e commercio), Nico Beltramello (bilancio e tributi). Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe alla comunicazione, associazionismo, territorio, politiche agricole, Pnrr, Smart City, lavoro e formazione. "Una Giunta di persone competenti, tutte con importanti esperienze politiche e professionali, che ci consentiranno di raggiungere i tanti obiettivi che ci siamo prefissati".