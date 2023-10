Il sindaco agli ospiti della Rsa: "Ecco le opere pubbliche in città"

Il sindaco di Cerro Maggiore ha fatto visita ai cittadini cerresi ospitati nella Rsa Sant’Erasmo. Un progetto fortemente voluto dalla consigliera Monticelli che inizia dalla Rsa Sant’Erasmo e vuole continuare in altre strutture per mantenere il legame con i nostri cittadini. "Abbiamo mostrato loro i progetti e le opere pubbliche che stiamo realizzando per continuare a fargli vivere la loro comunità - ha spiegato Nuccia Berra - . Nella loro vita hanno fatto molto al nostro Paese e se lo ricordano cambiato. È stata una soddisfazione vedere il loro interesse e chiacchierare con loro raccontandoci aneddoti e ricordi. Sono felice di essere riuscita a costruire questa prima tappa del Progetto che spero possa continuare in altre strutture per anziani. Loro sono importanti per tutta la comunità e meritano l’attenzione che gli stiamo dando". Sempre Cerro per quanto riguarda gli anziani, il Quadrifoglio Associazione socio culturale (Centro Anziani Cerro Maggiore - Cantalupo), con la collaborazione dell’assessorato ai Servizi sociali del comune di Cerro Maggiore, propone per domenica, la "Festa delle nonne e nonni", presso la sede dell’associazione di via San Giovanni, 15, a partire dalla 14.30.