Il ruggito della Leonessa. Schiavone lancia il suo Tennis lab: "Il posto ideale per il progetto"

Il futuro di Francesca Schiavone è a Varese. La tennista italiana più vincente di sempre nel singolare, trionfatrice del Roland Garros 2010, ha scelto la città giardino per i suoi progetti di lavoro e di vita. A settembre aprirà presso l’ex Tennis Le Bettole quella che sarà la sede principale del suo Schiavone Team Lab, realtà nata due anni fa a Milano.

L’idea è quella di una struttura aperta a tutti, dai più giovani agli adulti, dai neofiti ai professionisti, anche di livello internazionale. Saranno riqualificati gli impianti esistenti, mantenendo i campi da tennis nell’attuale posizione.

Sono previsti un totale di 7 campi, di cui uno sarà coperto da una struttura fissa, mentre gli altri saranno dotati di coperture tramite palloni pressostatici. Il campo centrale, realizzato in terra rossa e collocato di fronte alla clubhouse, sarà il fulcro delle attività, dotato di spalti e tribune per accogliere gli spettatori durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive. Due campi da tennis verranno convertiti in quattro campi da padel utilizzabili in qualsiasi momento dell’anno.

"Varese è molto vicina a Malpensa, a Milano e alla Svizzera che può essere un buon bacino d’utenza - ha detto Francesca Schiavone motivando la scelta di investire all’ombra delle Prealpi - è una città molto verde e vicino al lago, ci sono tanti posti dove potersi allenare, è un luogo strategico. Ho anche trovato casa e mi trasferirò qui, è una nuova tappa della mia vita".