Il rione Beata Giuliana senza pace. I miasmi tornano a infestare l’aria: "Qualcuno deve intervenire subito"

Sono tornate a farsi sentire nei giorni scorsi le puzze nel rione di Beata Giuliana. Ma la causa dell’odore acre e fastidioso che impesta l’aria a cui per ora resta un mistero. A segnalare il caso ancora i residenti del rione, tra i più bersagliati dai miasmi, che periodicamente si trovano a fare i conti con questa situazione insopportabile e per quale sollecitano una soluzione urgente.

Fino ad oggi non è stato possibile dare risposte sull’origine dei cattivi odori, avvertiti in alcuni casi anche in altri quartieri e al confine con Gallarate e Cassano Magnago. "Possibile che non si possano individuare le cause?". È la domanda che si pongono i cittadini esasperati. "Possibile che non ci sia tecnologia in grado di spiegare quale sia l’origine di questi cattivi odori?". E sollecitano l’amministrazione comunale a intervenire al più presto.

Qualche ipotesi sull’origine è stata avanzata: potrebbe trattarsi dell’emissioni di qualche azienda o l’uso di concimi chimici. Ma nessuna delle ipotesi ha trovato conferma.

Nei mesi scorsi il problema è stato affrontato in consiglio comunale: l’impegno emerso era di procedere con nuovi monitoraggi, ma al momento nulla è cambiato e le puzze periodicamente si presentano. Sulla questione in passato si è mosso il circolo bustese di Legambiente BustoVerde, dopo aver raccolto numerose segnalazioni da parte dei residenti nella zona, ha presentato un esposto ai Carabinieri forestali. Fino ad oggi il problema non è stato risolto mentre i residenti tornano a sollecitare interventi.