Il Ponte del Sorriso per i bambini. Oltre 90mila euro alle Pediatrie

Oltre 90mila euro è il valore della nuova donazione de Il Ponte del Sorriso. I fondi raccolti dalla onlus nel periodo pre-natalizio hanno permesso di acquistare apparecchiature destinate a diversi reparti pediatrici di Asst Sette Laghi. In particolare un ecografo per il Pronto soccorso pediatrico del Del Ponte, un ecografo per la Pediatria di Cittiglio, un elettrocardiografo per la Cardiologia pediatrica e uno per la Pediatria dell’ospedale Del Ponte, un sistema completo di videonistagmografia all’Audiovestibologia per la sordità infantile e nuove copertine colorate per la Pediatria di Varese e Tradate.

"Questo risultato è la conferma di quanto le persone credano nei nostri progetti che mettono al centro la salute dei bambini. Garantire loro le migliori cure significa pensare al loro futuro, assicurare una qualità di vita serena, soprattutto per loro crescere e diventare adulti" ha deteto la presidente della fondazione Il Ponte del Sorriso Emanuela Crivellaro, che ha voluto ringraziare chi ha contribuito. Numerose le realtà coinvolte, da alcune sezioni degli Alpini ad associazioni, volontari, benefattori privati e aziende.

"Avere un elettrocardiografo disponibile h24 in reparto evita il disagio ai bambini dello spostamento per l’ospedale, consentendo loro di essere sottoposti all’esame nella tranquillità della loro camera, permettendo di effettuare tracciati elettrocardiografici molto rapidamente in caso di urgenza", commenta il direttore del Dipartimento materno-infantile Massimo Agosti. Insieme a lui esprimono riconoscenza per le donazioni la responsabile del Pronto soccorso pediatrico Annamaria Plebani, la direttrice della Pediatria di Tradate Anna Bussolini, il responsabile della Pediatria di Cittiglio Carlo Baldioli e i responsabili di Audiovestibologia pediatrica e Cardiologia pediatrica, Eliana Cristofari e Claudio Bonanno. Infine a nome di tutta l’Asst il dg Giuseppe Micale. "Il prezioso contributo de Il Ponte del Sorriso non solo potenzia le nostre risorse, ma rafforza anche il legame tra la nostra azienda e il territorio in cui opera. Questo esempio di sinergia dimostra come insieme possiamo fare la differenza nella vita delle persone, migliorando la salute e il benessere della comunità".