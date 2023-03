Il piatto non è servito Mensa aziendale Abb "Meno ore e più lavoro" Addette in sciopero

di Christian Sormani

Incrociano oggi le braccia le lavoratrici Compass Group della mensa aziendale Abb di Vittuone. Il primo sciopero è stato annunciato dalla Filcams Cgil del Ticino Olona per oggi, giovedì 23. E presto ne seguiranno altri. Questo il racconto dei sindacati sulla vicenda: "Le lavoratrici dipendenti Compass Group spa, operative presso la mensa aziendale Abb di Vittuone, a gennaio 2019 subirono, successivamente alla riorganizzazione dello stabilimento, una pesante riduzione oraria a causa della diminuzione dei pasti serviti – fanno sapere dalle Filcams Cgil – La riduzione che doveva essere temporanea e con ripristino del monte orario non appena si fosse stabilizzato il personale Abb, ha visto allungarsi i tempi a causa della pandemia da Covid-19 e dall’utilizzo dello smart working. Da ottobre 2022 si è registrato un significativo aumento dei pasti con conseguente aumento del carico lavorativo per le addette mensa che facevano e fanno fatica a coprire tutte le mansioni; il tutto aggravato dal pensionamento di due lavoratrici che non sono state sostituite". A gennaio 2023 sono iniziati gli incontri per trovare una soluzione ma, nonostante i numeri forniti dai sindacati, l’azienda "non si è data disponibile al recupero delle ore necessarie ad offrire condizioni di lavoro accettabili e un servizio mensa adeguato, autorizzando solamente delle ore di straordinario - fanno sapere dalla Filcams - Ritenendo inaccettabili le posizioni aziendali il 9 marzo 2023 veniva proclamata l’apertura dello stato d’agitazione e, nonostante il blocco delle ore straordinarie e un ulteriore incontro il 17 marzo 2023, non si è raggiunta nessuna intesa con la società appaltatrice del servizio mensa al fine di dirimere la questione in essere".

Per oggi, spiega la nota stampa, "la Filcams Cgil del Ticino Olona dichiara un pacchetto di ore e di giornate di sciopero". Le lavoratrici si troveranno davanti allo stabilimento Abb di Vittuone (l’azienda è estranea alla vicenda e a qualsiasi contestazione), per un presidio di cinque ore, dalle 8.30 alle 13.30.