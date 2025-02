Il Pgt presentato a Oltrestazione: "Proteggiamo il verde dal cemento"

"Non è prevista nessuna espansione dell’area edificata. Con il piano delle regole cercheremo di ridurre il rischio che arrivi un palazzo al posto di una villetta". Queste le parole del sindaco Augusto Airoldi durante la passeggiata del Piano di governo del territorio, che ieri mattina ha interessato il quartiere Oltrestazione. Si tratta del terzo appuntamento del percorso di condivisione, promosso dall’amministrazione in vista dell’aggiornamento del Pgt. La partecipazione è stata piuttosto ridotta: meno di una dozzina di cittadini, affiancati da due consiglieri comunali, Roberta Castiglioni e Lucy Sasso, e da diversi addetti ai lavori. Presenti anche gli assessori Franco Casali e Francesca Pozzoli. Al di là della promessa di tutela dell’agro saronnese da appetiti edificatori e dell’accento posto sull’impatto, che il fascio di binari e la presenza delle scuole hanno sul quartiere, la passeggiata non ha consegnato grandi contenuti. Il sindaco ha fatto il punto sull’avanzamento del Saronno City Hub, il progetto avviato con Ferrovienord. Al momento, ha spiegato Airoldi, non ci sono certezze sui tempi e sulla sede per la riapertura del museo Mils. L’incontro ha dedicato ampio spazio al programma di riqualificazione del parco dell’ex Seminario, illustrato dall’assessore Francesca Pozzoli. "Abbiamo migliorato il passaggio fino alla passerella Luinetti da via Varese con un percorso verde e fruibile".

L’intervento ha incluso un nuovo impianto di illuminazione, la realizzazione di servizi igienici, un bar e un’area giochi, rendendo lo spazio più accogliente e sicuro. Un elemento centrale della riqualificazione è il palco coperto, dotato di impianto per ospitare diversi eventi. "Abbiamo progettato tutto per garantire un utilizzo quotidiano di questo spazio e la possibilità di organizzare molteplici iniziative", ha sottolineato Pozzoli. L’operazione ha previsto anche una nuova recinzione per rendere l’area più aperta e accessibile. "Stiamo ultimando la conchiglia del palco e, con la semina del prato, si concluderà il progetto", ha aggiunto.