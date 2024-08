Il patto istituzionale. Nuovi sindaci riuniti in Villa Recalcati: "Facciamo squadra"

Sindaci a confronto con Prefettura di Varese, Provincia e Regione Lombardia. A Villa Recalcati hanno risposto in quaranta all’invito del prefetto Salvatore Pasquariello destinato ai primi cittadini eletti durante la scorsa tornata elettorale di giugno. Per molti di loro, i confermati alla guida del proprio Comune, è stata un’occasione per rinnovare le sinergie istituzionali, mentre per tanti altri è stato il primo approccio con le istituzioni con cui dovranno collaborare per i prossimi cinque anni.

"Noi come Prefettura, Provincia e Regione ci riteniamo tutti un po’ case dei Comuni – ha detto il prefetto – siamo sulla linea di considerarci una conferenza permanente su tanti aspetti come di fatto stiamo già facendo". Al suo fianco il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini. "L’obiettivo è ascoltare tutti indipendentemente dall’appartenenza politica. Il senso è fare squadra per risolvere i problemi del territorio". E c’era anche Regione Lombardia, con l’assessore agli enti locali Massimo Sertori. "I sindaci sono sempre in trincea – ha detto – e negli anni si è fortemente appesantita la parte burocratica. I segretari comunali bisogna cercarli col lanternino, si fanno convenzioni con altri 7-8-10 Comuni e il segretario arriva un’ora a settimana o solo per il consiglio: questa cosa non funziona più. I sindaci dovrebbero avere un professionista che li assiste. Spesso incontro molti di voi e questo è il problema dei problemi". E poi ancora: "Conosciamo i problemi dei piccoli Comuni, a volte si riescono a risolvere, a volte no, potremmo aprire tanti libri come quello dei minori a carico che sono un altro problemone".

Tanti altri temi li hanno messi sul piatto gli stessi sindaci, intervenuti uno dopo l’altro al microfono per presentarsi e ringraziare per l’invito e la collaborazione. Fabio Zucconelli, sindaco di Brusimpiano, ha parlato del dissesto idrogeologico: "C’è una grande collaborazione con tutte le istituzioni dopo le alluvioni, però oltre a sistemare i danni bisogna anche prevenirli". Quindi la sicurezza, con l’allarme lanciato da Matteo Sambo di Buguggiate: "Il mio paese è massacrato da piccoli furti e danni tutte le settimane da mattina alla sera, non si riesce a stare dietro a tutti questi problemi per la mancanza del personale di polizia locale".