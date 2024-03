Il nuovo parco intitolato all’agente Loi

Oggi, 19 marzo, alle 11 sarà aperto al pubblico il nuovo parco tra via Galvani e via Bellini, nell’occasione sarà intitolato a Emanuela Loi, l’agente della Polizia di Stato, componente della scorta del giudice Paolo Borsellino, prima donna poliziotto a perdere la vita in una strage di mafia. Nei giorni scorsi la giunta di Busto Arsizio ha approvato la proposta presentata dal Pd di dedicarle il nuovo spazio verde nel rione di San Giuseppe. La decisione fa seguito all’approvazione avvenuta nei mesi scorsi da parte del consiglio comunale di una mozione presentata dal Pd che impegnava sindaco e giunta a “individuare uno spazio pubblico (via, strada, piazza, parco) da intitolare ad Emanuela Loi, il 5 agosto del 1992 insignita della “Medaglia d’oro al Valor Civile”. Conclusi i lavori di riqualificazione dell’area tra via Galvani e via Bellini, tolta all’abbandono, liberata dalla vegetazione selvatica, avvicinandosi l’inaugurazione del nuovo parco Cinzia Berutti, consigliere comunale del Pd, ha rilanciato la proposta di dedicare alla giovane poliziotta lo spazio verde, proposta accolta nei giorni scorsi dalla giunta. Oggi alle 11 la cerimonia con la posa della targa. Sottolinea Berutti: "E’ il luogo adatto, nel cuore di un quartiere e in prossimità di una scuola, con l’intitolazione alla giovane Emanuela Loi il parco acquisisce anche un ruolo significativo nell’ambito di un percorso di educazione civica e alla legalità rivolto agli alunni delle scuole". Un momento importante, un segnale a due giorni, il 21 marzo, dalla Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie, da oggi in città il ricordo con il parco Emanuela Loi sarà quotidiano.

R.F.