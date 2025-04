Il logo vincente disegnato da tre ragazzi

Il logo ufficiale della tappa della Coppa del mondo di canottaggio, che si terrà dal 13 al 15 giugno sul Lago di Varese, è stato realizzato da tre studenti del Falcone di Gallarate: Lorenzo Bonini, Alessio Infurna e Samuele Sciocco si sono aggiudicati il concorso promosso dall’Ufficio scolastico territoriale in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio, a cui hanno partecipato le superiori a indirizzo grafico-artistico della provincia. Ieri a Castronno la premiazione dei vincitori, con la presentazione del logo che raffigura i simboli del canottaggio: la barca, un remo, l’atleta e l’acqua del lago, oltre a una V rossa che rappresenta la città. Al secondo posto un altro progetto dal Falcone, di Tommaso Ortolano e Ilaria Cassinerio. Terzo posto a pari merito per le idee di Riccardo De Gaetani e Alvin Nikkolaj dell’Einaudi e Kilian Buttarelli del Frattini. All’incontro era presente Valentina Rodini, campionessa olimpica a Tokyo 2020 e attuale consigliere federale Fic.

"Coinvolgere scuole e ragazzi è uno degli obiettivi principali della Federazione – ha detto –. Il Comitato di Varese rappresenta un modello da seguire, per l’impegno e la passione con cui porta avanti l’organizzazione di eventi di questa portata". Il coinvolgimento dei più giovani non è una novità per gli appuntamenti internazionali di canottaggio della Schiranna. "Attraverso iniziative come questa abbiamo coinvolto oltre 2.000 studenti, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente agli eventi – ha ricordato il direttore generale del comitato organizzatore Pierpaolo Frattini –. I veri protagonisti di questa manifestazione sono proprio i ragazzi che, con il loro entusiasmo e impegno, contribuiscono come volontari alla riuscita dell’evento".

Lorenzo Crespi