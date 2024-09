Il grande cinema visto dai ragazzi. Tre nuovi appuntamenti con Baff

Più di 100mila le presenze degli studenti alle proiezioni dei film nella sezione "Made in Italy - Scuole" proposta dal Baff – Busto Arsizio film festival nell’arco degli oltre vent’anni della manifestazione, quest’anno alla ventiduesima edizione. L’attenzione ai giovani: fin dall’inizio è stata una particolare caratteristica del Baff diventato negli anni un appuntamento di grande rilievo per la programmazione di qualità, gli incontri e gli ospiti.

Nella settimana del festival, dal 28 settembre al 5 ottobre, saranno proposti per le scuole tre nuovi appuntamenti, preziose occasioni di confronto e riflessione. La selezione dei titoli è stata curata da Marco Longo, docente di Cinema del reale e Pensiero Progettuale all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, che ha motivato le sue scelte evidenziando le tematiche affrontate nelle singole pellicole e indirizzato scuole e istituti verso i titoli più adatti alle loro esigenze educative. Questi i film proposti: "Palazzina Laf", sorprendente esordio alla regia di Michele Riondino, in programma il 2 ottobre al cinema teatro Manzoni, "Quell’estate con Irène" di Carlo Sironi che sarà ospite in sala, al teatroFratello Sole, il 3 ottobre e "Superluna" di Federico Bondi, in calendario il 4 ottobre al cinema Lux. La prossima settimana sarà presentato il programma e rivelati i nomi degli ospiti.

Nei giorni scorsi è stata annunciata una novità, il passaggio di testimone dal prossimo anno per la direzione artistica: dopo 10 anni lasciano Steve Della Casa e Paola Pioli, alla guida del B.A. Film Festival ci sarà Giulio Sangiorgio, direttore della rivista Film TV, responsabile della comunicazione del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e membro del comitato che assegna il marchio Film della critica. Rosella Formenti