Il giovane Landini candidato nel segno della continuità

Nel giorno in cui il centrodestra ha annunciato il proprio candidato sindaco, il centrista Roberto Colombo, la coalizione di centrosinistra, che ha governato la città negli ultimi dieci anni, ha indicato il proprio: la scelta per il dopo Pignatiello è caduta sul giovane assessore a finanze, ambiente e politiche giovanili in carica, il ventisettenne Alessandro Landini (nella foto), già segretario del Pd.

"Che bella Castano" è lo slogan coniato in occasione della presentazione, a cui hanno partecipato diversi sindaci di centrosinistra del Castanese. "In questi anni abbiamo lavorato da squadra, sempre coesi – ha detto il giovane candidato –. Siamo una squadra che non si è mai risparmiata per il bene di Castano e dei suoi cittadini. Ci abbiamo sempre messo la faccia e sempre ce la metteremo, portando a termine molti progetti e con tanti altri che abbiamo in mente e vorremmo realizzare".

Quella di Landini, se otterrà la fiducia dei concittadini, sarà una giunta nel solco di quanto fatto in questi anni, in cui sono state realizzate importanti opere. "Lasciamo un bilancio sostanzialmente in salute, capace di rispondere ai bisogni della collettività, attento all’ambiente, al sociale, all’economia, in grado di restituirealcuni spazi inutilizzati". Giovanni Chiodini