Il Fiuto del cane Kevin smaschera 23enne con un chilo di droga

I carabinieri della Stazione di Sesto Calende, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate, da quelli della Compagnia di Busto Arsizio e con l’ausilio di Kevin, un cane antidroga del Nucleo cinofili di Casatenovo, hanno arrestato un giovane di 23 anni, di Busto Arsizio, per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Nell’abitazione del ventitreenne è stato rinvenuto un quantitativo difficilmente giustificabile per uso esclusivamente personale: i militari hanno infatti sequestrato 8 panetti di hashish sigillati e sottovuoto (peso complessivo di circa 1 kg), 1 barattolo di biscotti e 12 buste in cellophane, anch’esse sottovuoto, che contenevano circa mezzo chilo di marijuana oltre a 3.000 euro in contanti, un bilancino. Il giovane resterà agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.