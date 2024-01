Il diploma di Informatica si conquista in 4 anni. Poi lo stage in azienda

Novità all’Isis Facchinetti: con il prossimo anno scolastico sarà avviato il percorso di diploma in 4 anni di informatica. Una nuova opportunità per gli studenti, la presentazione è in programma oggi alle 18 nella biblioteca d’istituto (con prenotazione). Tra i tanti Istituti tecnici e professionali del territorio che per l’anno scolastico 2024/25 attiveranno percorsi quadriennali, il Facchinetti con la sua fitta rete di rapporti con aziende e istituzioni vuole proporsi come avanguardia per l’informatica. Spiega la dirigente Anna Maria Bressan: "È una sfida, un progetto sperimentale e ambizioso a cui tengo molto, per offrire questa nuova opportunità ai ragazzi".

La nuova classe seguirà le linee guida del Piano nazionale di sperimentazione per l’istituzione di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico-professionale, che propone una contrazione degli anni di scuola secondaria (da 5 a 4) con una rimodulazione dell’orario per garantire lo svolgimento di tutta la programmazione. Dopo il diploma al quarto anno c’ è la possibilità di continuare con altri due anni nei percorsi Its Incom Academy oppure di inserirsi nel mondo del lavoro o ancora di proseguire all’università. R.F.