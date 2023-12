Il colpo e la fuga dai domiciliari. Ora il rapinatore finisce in cella

Arrestato dagli agenti del Commissariato di Gallarate un senegalese autore di una rapina commessa presso un supermercato a Busto Arsizio. Il fatto risale al pomeriggio del 22 dicembre quando la sala operativa informava la Volante del Commissariato della rapina commessa da uno straniero che nel frattempo si era dato alla fuga dopo una colluttazione con un dipendente del supermercato che aveva cercato di recuperare la merce rubata, due bottiglie di whisky. Giunti immediatamente sul posto gli agenti hanno raccolto la descrizione del giovane e dopo una breve ricerca lo hanno rintracciato in una via limitrofa.

Condotto presso il Commissariato di Gallarate, dopo gli atti di rito, il senegalese, venticinquenne e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per rapina impropria. In attesa dell’udienza per direttissima il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Busto Arsizio. La mattina successiva però, quando gli agenti si sono portati nell’abitazione per accompagnare il giovane all’udienza, di lui non c’era più traccia. Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, vista l’evasione dell’indagato dai domiciliari, ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La fuga è durata fino all’altra notte quando al Commissariato di Busto Arsizio è arrivata la segnalazione di rumori sospetti nello stabile dove risulta residente il venticinquenne fuggitivo. R.F.