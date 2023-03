Il cimitero si allarga sul parcheggio privato

Il cimitero di Castellanza potrà allargarsi e questo grazie all’utilizzo di una parte del parcheggio interno dell’azienda Chemisol, secondo l’accordo firmato qualche tempo fa con la proprietà dell’area. Nei giorni scorsi è stato affidato dall’amministrazione comunale l’incarico per la progettazione del nuovo piano cimiteriale che darà quindi il via libera all’ampliamento. Va sottolineato che al momento non c’è emergenza per quanto riguarda la disponibilità di loculi, ci sono quelli nuovi realizzati di recente. Negli ultimi anni Palazzo Brambilla ha risolto vari problemi che riguardavano il cimitero e che erano motivo di lamentele da parte dei castellanzesi. Tra le criticità risolte, quella degli allagamenti in un comparto dei loculi con interventi di impermeabilizzazione. Un problema era rappresentato anche dai troppi furti dalle tombe, l’amministrazione è intervenuta per contrastare l’accesso abusivo di veicoli, che venivano utilizzati dai ladri, con l’installazione di sbarre agli ingressi.

Ros.For.