Il caso della Piscina Manara. Dopo la piena ripresa estiva resta il giallo dell’inverno

Quando riaprirà la piscina Manara? Archiviata la stagione estiva all’aperto, c’era attesa per la ripresa completa dell’attività dell’impianto con la nuova gestione di Aquamore, cui da giugno è stata assegnato, chiuso anzitempo il rapporto con la Forus per le troppe criticità emerse, spesso segnalate dagli utenti. Positivo il bilancio dei mesi estivi con Aquamore, quindi tutto faceva pensare alla piena ripresa anche per l’impianto al coperto. Invece la riapertura annunciata per ottobre è slittata, e una nuova scadenza non c’è ancora.

Chiarimenti sulla vicenda sono attesi per il 12 novembre in Commissione Sport, convocata alle 18,30 dal presidente Orazio Tallarida che ha accolto la richiesta del consigliere comunale del Gruppo Misto Emanuele Fiore, condivisa dai colleghi dell’opposizione, per l’audizione urgente dell’assessore allo Sport Luca Folegani su quanto sta accadendo. Nel documento i consilieri sottolineano "le problematiche emerse relativamente ai lavori di ripristino, tali da procrastinare la riapertura oltre il termine precedentemente annunciato dalla Giunta e ancora a data da destinarsi". Poi ricordano "l’appello pubblico promosso da atleti e cittadini rivolto agli Amministratori della città per avere chiarimenti e tempistiche certe circa la riattivazione del servizio", e fanno rilevare come la situazione stia provocando "notevoli disagi alla cittadinanza e alle società agonistiche che utilizzano l’impianto, costretti a trovare soluzioni alternative o a fermare l’attività amatoriale o agonistica in attesa della riapertura". Da qui la richiesta della convocazione urgente della Commissione Sport. Dunque la data è fissata, l’ora della verità saranno le 18,30 di martedì 12, in sala consiliare.

Intanto sulle chat è partito il tam tam tra genitori, atleti delle società natatorie, frequentatori della piscina con un appello a partecipare quanti più possibile alla seduta della Commissione, che è pubblica. La presenza della cittadinanza, dicono, è importante come segnale per l’Amministrazione comunale, alla quale chiedono di risolvere i problemi e far tornare la Manara un’eccellenza.