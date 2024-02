Il carnevale Bosino colora tutta la città. E ritorna la parata dei carri nel centro

È arrivato il giorno del Carnevale Bosino: oggi pomeriggio la festa più colorata dell’anno si svolgerà nel centro di Varese, con la sfilata che vede per quest’edizione l’atteso ritorno dei carri. Il via è previsto per le 14.30 da via Sacco. Il percorso seguirà poi via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Magatti, corso Moro, piazza Monte Grappa, corso Matteotti, piazza Carducci, via Broggi, via Veratti e via Bernascone. Per consentire lo svolgersi della manifestazione in sicurezza sono previste alcune modifiche alla viabilità nel centro cittadino. Dalle 12.30 alle 20 sarà chiusa via Sacco, mentre dalle 13.30 alle 19 il divieto di transito è su via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Magatti, corso Moro, corso Matteotti, piazza Carducci, via Broggi, via Veratti e via del Cairo. Dalle 13.30 alle 18.30 saranno chiuse al traffico via Manzoni e via Mazzini, via Sant’Antonio (ad eccezione dei veicoli diretti al parcheggio Aci di via San Francesco d’Assisi e dei residenti), via Bernascone e piazza della Motta. Modifiche anche al servizio degli autobus: dalle 13.30 alle 19 saranno soppresse le fermate di corso Moro, via Vittorio Veneto, via Morosini, via Veratti e via Sacco (quest’ultima per una fascia oraria più estesa, dalle 12.30 alle 20). In tali orari le linee urbane si attesteranno appena ai margini del centro. Per le linee extraurbane il consiglio all’utenza è quello di recarsi alla fermata del capolinea di piazzale Kennedy: da lì gli autobus seguiranno percorsi alternativi per uscire dalla città. Intanto il Comune ha emesso un’ordinanza che blocca la vendita di bevande in vetro e alcolici nell’area della sfilata. Vietati anche vendita e utilizzo delle bombolette spray. L.C.