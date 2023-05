Il battesimo dell’aria coi top gun

Per tutti il certificato di battesimo dell’aria, per i migliori un biglietto

per uno stage con gli istruttori dell’Aeronautica militare. Si è concluso l’altro giorno con una cerimonia di premiazione il corso di Cultura aeronautica, regalato dai top gun del 60° Stormo di Guidonia a 150 studenti degli istituti superiori di Varese e provincia per festeggiare i 100 anni dell’Aeronautica militare italiana. A tutti è stato consegnato un attestato di partecipazione, che vale anche punti di merito utili in caso di concorsi in Am. Nicolò Bardelli e Margherita Grosso del liceo scientifico Galileo Ferraris, quest’estate parteciperanno inoltre a un’esperienza con i piloti del Gruppo Volo a vela del 60° Stormo, con cui siederanno ai comandi degli Alianti Twin Astir. Prima gli studenti hanno seguito lezioni teoriche su cui sono stati "scrutinati". In base ai risultati sono stati scelti quanti tra loro hanno potuto provare a pilotare un velivolo a elica Siai U-208 a fianco degli istruttori di volo, e chi invece si è accomodato in cabina come passeggero. La cerimonia di fine corso si è svolta al Salone Estense di Varese. "Qualcuno di voi ha realizzato un sogno, altri hanno scoperto di avere una passione, ma tutti vi siete impegnati e aiutati a vicenda – sono state le parole del colonnello Michele Cesario, comandante del 60° -. Se voi che siete il nostro futuro, seguirete le vostre passioni e proverete a realizzare i vostri sogni con l’impegno e l’affiatamento che avete dimostrato, questo futuro sarà luminoso". Presenti tra gli altri il viceprefetto Fabio De Fanti,

il generale di divisione Aerea Andrea Argieri e il presidente dell’Aeroclub di Varese Pietro Zanzi. D.D.S.