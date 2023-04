Il 25 Aprile all’insegna dei giovani

Hanno preso il via lunedì, con la passeggiata letteraria proposta dagli studenti dell’Ipc Verri e della scuola media De Amicis “Sulle tracce di Bertino“, le iniziative in città per celebrare il 78° della Liberazione, promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con le scuole e le associazioni partigiane. "È un programma ricco – commenta il sindaco Emanuele Antonelli (nella foto) – sono contento che siano coinvolte le scuole, una partecipazione a cui teniamo". Tanti i momenti in cui i ragazzi saranno protagonisti, in vista della celebrazione istituzionale di martedì.

Le iniziative proseguono domani con l’omaggio in Tribunale alla lapide dedicata al magistrato Cosimo Orrù, morto a Flossenburg; sabato alle 21, al Teatro San Giovanni Bosco, la rappresentazione teatrale Temolo del Gruppo teatrale QuintAssenza.

Martedì 25 aprile, anniversario della Liberazione, la giornata inizierà alle 8 con l’omaggio alle lapidi dedicate ai partigiani caduti e ai sacrari nei cimiteri cittadini, quindi alle 10,30 nella piazzetta dedicata ad Angioletto Castiglioni i saluti istituzionali e la conferenza a cura del professore Giorgio Vecchio “La Resistenza italiana, le Resistenze europee e la nascita dell’Europa unita“; seguirà alle 11.30 la Messa al Tempio civico di Sant’Anna.

Il programma prosegue mercoledì 26 alle 10, a Villa Tovaglieri nel giardino della Riconoscenza, con la mostra di opere d’arte degli studenti dell’Istituto Olga Fiorini e del Liceo Pantani; quindi giovedì 27 alle 10.30, alla sala Tramogge dei Molini Marzoli, la conferenza “Imperial Typewriter, la macchina da scrivere che ha fatto la storia“, a cura della scuola media Prandina; venerdì 5 maggio alle 11, al parco Comerio, la posa delle pietre d’inciampo dedicate ai Deportati della ditta Ercole Comerio.R.F.