Hub ospedaliero di Gallarate: arrivano 12 milioni di euro. Come funzionerà la struttura

Gallarate, 16 dicembre 2023 – Stanziamento di 12 milioni di euro all’Agenzia regionale dell’emergenza urgenza (Areu) per l’avvio delle attività di progettazione e di realizzazione di un primo lotto di interventi per l’Hub di Gallarate dedicato alle emergenze sanitarie.

È quanto prevede una delibera approvata nel corso dell’ultima riunione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. "Abbiamo fatto tesoro – ha dichiarato il presidente della Regione, Attilio Fontana – dell’attività svolta in questi ultimi anni da questa struttura ed era doveroso potenziarla. Con questo provvedimento diamo avvio, di fatto, alla realizzazione di una struttura che sarà un fiore all’occhiello della sanità lombarda". Per l’Hub di Gallarate – ha sottolineato Bertolaso – procediamo secondo quanto programmato in questi mesi".

Sul futuro del complesso gallaratese, ex deposito dell’aeronautica, che era stato uno dei riferimenti più importanti durante la pandemia per le vaccinazioni si era già discusso proprio in quel periodo. Ora ci siamo. "L’ex deposito logistico – ha continuato l’assessore - verrà opportunamente ristrutturato e fungerà da polo per la formazione e l’addestramento di personale e da centro logistico e laboratorio per la sperimentazione di nuove metodologie e tecnologie di approccio e gestione delle diverse emergenze. Il centro rappresenterà, inoltre, l’Hub di riferimento di pronta attivazione per poter aumentare in maniera tempestiva, programmata e progressiva, l’offerta di posti letto ad alta tecnologia di terapia intensiva e semi intensiva in caso di necessità".

Entro il 28 febbraio Areu dovrà presentare alla Direzione Generale Welfare il progetto finalizzato ad acquisire il compendio immobiliare dell’ex Caserma Aeronautica, denominato Ex 2° Deposito Centrale nel Comune di Gallarate e di proprietà del Demanio dello Stato, per realizzare l’ospedale Hub di Gallarate.