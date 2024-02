L'attore Hakim Gouem: “Io, musulmano, nei panni di prete grazie all’Icma”

Busto Arsizio (Varese), 8 febbraio 2024 – Dall’Istituto cinematografico Antonioni di Busto Arsizio alla soap opera più longeva della storia della tv italiana: “Un posto al sole”, girato a Napoli e in onda ininterrottamente dal 1996.

Al cast della popolarissima soap si è recentemente aggiunto Hakim Gouem, originario del Burkina Faso e diplomatosi in recitazione a Villa Calcaterra nell’anno accademico 2021-22, titolare di una borsa di studio assegnata dall’associazione Progetto Cinema. Nel 2024 reciterà anche a fianco di Claudia Gerini nella serie Netflix “Sara”.

Il suo personaggio, inizialmente previsto come comparsa, avrà invece un ruolo nell’intricatissima vicenda televisiva.

Parroco

Nella serie sarà il nuovo parroco Antoine Tangara la notizia è stata con grande soddisfazione e orgoglio all’Istituto cinematografico a cui peraltro l’attore di origini africane è molto legato. Sentite come ha dichiarato in una recente intervista.

Il tributo

“L’Antonioni è stato molto di aiuto, perché io prima d’iniziare l’Accademia non sapevo che un attore che fa una parte non è quel personaggio. Ricordo una volta in cui mi diedero da preparare un monologo di "L’Avvocato del diavolo” con Al Pacino e io feci di tutto per non prepararlo perché, essendo musulmano, mi era molto difficile essere d’accordo con quello che diceva il personaggio. Però poi ho capito con gli studi che io sono solamente un mezzo che dà voce e corpo ai personaggi, ma non sono io effettivamente quello che fa il personaggio, quindi l’Icma mi ha aiutato molto a capire a distaccarmi da questa cosa”..