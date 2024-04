Stazione di Saronno, guasto alla linea elettrica: tolta la corrente su tre binari, treni cancellati e ritardi

Saronno, 20 aprile 2024 – Mattinata di disagi per i viaggiatori sulle linee delle Ferrovie Nord, almeno per quelli i cui percorsi prevedevano un passaggio dall’importante snodo di Saronno. “Colpa” di un guasto accaduto di prima mattina nella stazione centrale saronnese.

Alle 7, al momento del passaggio del treno 1214, partito da Novara Nord alle 6.11 e diretto a Milano Cadorna, si è verificato un guasto alla linea di trazione elettrica. Le cause dell’inconveniente, fanno sapere da Trenord con un comunicato diffuso in mattinata, sono in fase di accertamento. Per consentire i lavori di ripristino da parte dei tecnici di Ferrovie Nord, che sono intervenuti immediatamente, è stato necessario togliere la corrente ai binari 3, 4 e 5 della stazione. Gli interventi di ripristino sono stati completati alle ore 12.10. Disagi e ritardi si sono verificati anche sulle linee per Como e Varese

Durante le operazioni di riattivazione dell’infrastruttura è stata anche cancellata una serie di treni fra l’aeroporto di Malpensa e la stazione di Milano Cadorna. Trenord, per garantire una continuità nel servizio, ha organizzato bus sostitutivi sulla linea della navetta express.