Guasto a una tubatura: allagamenti all’ospedale di Luino, inagibile il punto prelievi

Luino (Varese) – A causa di un guasto a una tubatura dell'impianto idrico, questa mattina – venerdì 3 gennaio – alcune aree dell'ospedale di Luino sono state interessate da fuoriuscite di acqua. Si tratta principalmente di uffici, corridoi e di una palestra, oltre che del punto prelievi.

A questo proposito, per non interrompere il servizio, il punto prelievi è stato trasferito nel poliambulatorio che si trova al piano primo del padiglione Pronto soccorso dell'ospedale. In questo modo, l'attività ha potuto proseguire. Nel frattempo, i tecnici sono intervenuti per asciugare gli ambienti interessati dalle fuoriuscite di acqua, mettendoli immediatamente in sicurezza. Terminati questi interventi, si potrà procedere alla riparazione del tubo che ha causato il problema.

"La direzione ringrazia gli operatori che hanno saputo tempestivamente riorganizzare le attività nell'interesse dei pazienti e dei cittadini che si rivolgono al punto prelievi, così come i tecnici che, rilevato il problema, sono immediatamente intervenuti”, si legge in una nota diffusa dall’Asst Sette Laghi.