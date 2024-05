Grande lirica con “Estense Festival“ . Agosto rende omaggio a Puccini

Dario Fo, Eleonora Duse e Giacomo Puccini: sarà un’edizione di grandi omaggi quella del Varese Estense Festival Menotti 2024, in programma a partire da oggi, 10 maggio, fino al 7 settembre. Numerosi gli appuntamenti in scaletta per una manifestazione nata nel 2018 con l’obiettivo di implementare e completare l’offerta culturale varesina attraverso la proposta di opera lirica, in una città che non produceva questa forma di spettacolo da quasi un secolo. Un vuoto che l’ideatrice e direttrice artistica del festival Serena Nardi ha voluto tentare di colmare attraverso la rassegna culturale che a partire dal 2022 è stata dedicata a Gian Carlo Menotti, grande musicista del territorio. Quest’anno, come spiegato ieri durante la presentazione, il festival oltre alla location storica dei Giardini Estensi si espande sul territorio provinciale e coinvolge altri importanti luoghi di pregio artistico, tra cui a Luino il Teatro Sociale e Palazzo Verbania e a Viggiù il cimitero liberty. Il ricco cartellone si apre questo weekend con il Festival dei Mezaràt che celebra la figura di Dario Fo: gli appuntamenti vanno dal 10 al 25 maggio. A giugno e a luglio saranno celebrati i 10 anni dell’Orchestra Canova con tre appuntamenti tra Villa Toeplitz e Velate. Quindi nell’arco dell’estate si svolgeranno alcuni eventi culturali sul tema "Varese liberty nella Belle Époque". Ma il clou sarà ad agosto, con due spettacoli d’opera nel centenario della morte di Giacomo Puccini, che amava soggiornare proprio in provincia di Varese. Giovedì 8 alle 20.30 al Grand Hotel Campo dei Fiori andrà in scena "La Bohème", venerdì 30 invece alle 21 ai Giardini Estensi la "Turandot".

Lorenzo Crespi