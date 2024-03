Giù il muro al parco dell’ex seminario. E più vicina l’area feste

Ruspe, escavatori, operai e tecnici tutti al lavoro da ieri mattina, lunedì 18 marzo, in via Varese per la rigenerazione urbana del parco dell’ex seminario. Il progetto finanziato con fondi Pnrr prevede la realizzazione di un palco per eventi che potranno ospitare fino a 2mila spettatori. La "nuova vita" del parco ex seminario non sarà quella di un’area festa bensì "quella – spiegano dal Comune in una nota - di un luogo di socialità e ritrovo, dove fare passeggiate tra i vialetti, dove fermarsi per una merenda sfruttando la caffetteria (che sarà un presidio fisso), un luogo dove portare i propri bambini a divertirsi sui giochi, dove talvolta si potrà assistere a spettacoli, concerti, proposte culturali, didattiche, ludiche e del tempo libero, in uno spazio attrezzato, nel rispetto di tutte le normative che la legge impone per la sicurezza dei fruitori". Tra le principali novità la prima a cui si sta lavorando è l’abbattimento del muro che delimita l’area verde. Proprio per questo scopo il cantiere si è allargato ieri mattina inglobando il marciapiede e anche i posti auto lungo via Varese.

L’intervento, maltempo permettendo, durerà per circa un mese durante il quale ci saranno nuovi percorsi per i pedoni mentre la circolazione di via Varese non subirà variazioni. Le fermate dei mezzi pubblici presenti nell’area che sarà interessata dai lavori saranno spostate più a nord, all’intersezione tra la via Lainati e la laterale della via Varese che porta al passaggio Luinetti, la passerella che consente di superare la ferrovia e raggiungere diversi istituti superiori. In corrispondenza di questa fermata su via Varese è stato realizzato anche un attraversamento pedonale provvisorio con strisce gialle, per garantire maggior sicurezza alle persone in discesa dai mezzi pubblici e dirette anche alle scuole della zona ovest.

Sara Giudici