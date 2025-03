Giovani e aziende. Colloquio e consigli

Circa 350 studenti di 17 istituti tecnici economici e industriali del territorio hanno avuto l’opportunità di effettuare una simulazione di colloquio di lavoro direttamente con i responsabili delle risorse umane e gli imprenditori di 25 aziende varesine. L’occasione è stata la seconda edizione del Talent Day di Confindustria Varese, che si è tenuta alle Ville Ponti. Un evento organizzato congiuntamente dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’associazione e da Generazione d’industria, progetto di orientamento ultradecennale rivolto agli studenti delle scuole tecnologiche ed economiche di Varese e provincia. "L’obiettivo di questa iniziativa è quello di far incontrare le imprese con i giovani - commenta Tiziano Barea, ambassador di Generazione d’Industria - un evento che ha permesso a centinaia di studenti di entrare in relazione con un’ampia platea di realtà manifatturiere del territorio per costruire possibili future collaborazioni". L.C.