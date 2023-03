Giornata vittime Covid, l’Asst Valle Olona ricorda i morti e celebra i medici in prima linea

I camion militari con le bare nella zona rossa della Bergamasca

Il 18 marzo è la data in cui, in tutta Italia, si celebra la Giornata in memoria delle vittime del Coronavirus. Anche l’Asst Valle Olona partecipa a questa giornata con alcune iniziative che si svolgeranno domani venerdì 17 marzo: alle 13 presso la Palazzina Formazione Presidio Ospedaliero, all’ospedale di Busto Arsizio, si terrà un momento di preghiera, seguirà la lettura di una testimonianza e verrà suonato il silenzio.

“E’ importante ricordare uno dei momenti più tristi e gravi degli ultimi decenni - sottolinea il

Direttore Socio-Sanitario di Asst Valle Olona, Marino Dell’Acqua - solo in Italia le vittime del

Coronavirus sono state poco meno di 188mila, mentre si parla di quasi 7 milioni nel mondo.

Nessuno dimenticherà mai quel giorno di marzo del 2020, le bare caricate sui camion militari,

l’incertezza e lo spaesamento provati. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare un momento per

ricordare in primis le vittime, ma anche gli operatori sanitari, i socio-sanitari, i volontari che hanno

lavorato duramente e si sono messi in gioco, pur consapevoli delle difficoltà che avrebbero

incontrato”.

Tra le prime vittime del Covid a Busto Arsizio il dottor Roberto Stella, medico di base, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Varese, era in prima linea accanto ai suoi pazienti, morì l’11 marzo 2020.