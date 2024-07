Gerenzano, camion perde il carico di soda caustica: intervengono i vigili del fuoco

Gerenzano, 16 luglio 2024 – Un improvviso sversamento di soda caustica sull’asfalto, uscita da un collo che un camion stava trasportando. L’incidente si è verificato poco prima delle 9 in via Falcone a Gerenzano, e ha richiesto l’intervento del Nucleo specializzato dei vigili del fuoco di Saronno, impegnato nella tempestiva rimozione della sostanza corrosiva, che può avere delle conseguenze sia per la salute pubblica sia per l’ambiente se non viene subito contenuta. I vigili del fuoco hanno anche allertato i tecnici di Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente. L’intervento di rimozione ha avuto delle inevitabili conseguenze sul traffico lungo la direttrice, in particolare sulla carreggiata su cui viaggiava il mezzo pesante generando code e rallentamenti.