“Generazione d’Industria”. Borse di studio a 72 ragazzi: "Il futuro delle nostre imprese"

Una borsa di studio per 72 studenti dei 17 istituti tecnici industriali ed economici del Varesotto. Le premiazioni sono avvenute a Castronno presso lo Spazio Materia, nell’ambito dell’edizione 2025 del progetto "Generazione d’Industria" promosso da Confindustria Varese, a cui aderiscono circa 40 aziende del territorio. Un’iniziativa, arrivata alla quattordicesima edizione, nata con l’obiettivo di diffondere e promuovere tra studenti, insegnanti e genitori la cultura d’impresa. Il progetto è sostenuto da un protocollo d’intesa firmato insieme alla Provincia di Varese e all’Ufficio scolastico territoriale. Un percorso partito nel 2011 con un intenso programma di attività che accolgono le ragazze e i ragazzi nelle imprese con stage di lunga durata, che premiano il loro merito con borse di studio, pensate per insegnare cos’è un’azienda e per creare, anche con il coinvolgimento dei docenti, momenti di confronto e formazione con titolari, manager e addetti del sistema industriale.

La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione di circa 150 persone tra ragazzi, docenti, dirigenti scolastici ed esponenti del mondo dell’imprenditoria locale. "Questo progetto è una relazione ’win-win’ - ha sottolineato Tiziano Barea, fondatore di Generazione d’Industria (nella foto) - per le imprese, il valore è quello di costruire un rapporto di collaborazione con le scuole meno episodico e più sistemico. Per gli studenti e le scuole, invece, il valore sta proprio nell’aver dato spazio e voce agli studenti più meritevoli e più interessati a fare esperienze con le imprese. Il nostro è un territorio fortemente manifatturiero e, attraverso questa iniziativa, ci impegniamo proprio per far conoscere ai giovani e alle loro famiglie quali prospettive lavorative offre una provincia come Varese".

Nel corso di questi 14 anni sono stati premiati con la consegna di borse di studio 756 studenti, avviati oltre 600 stage e organizzate più di 50 visite aziendali e corsi in azienda per i docenti. 500 le ore di formazione svolte con più di 1000 partecipanti tra docenti, presidi, imprenditori e collaboratori aziendali. Dalla genesi di Generazione d’Industria ad oggi sono state coinvolte 73 imprese varesine. "Proprio grazie a questa stretta sinergia con il mondo imprenditoriale locale è stato investito quasi un milione di euro nel progetto da parte di Confindustria Varese e delle aziende partecipanti". Di questi investimenti più di 400mila euro sono stati destinati al premio al merito degli studenti e come fondo spese per le scuole del territorio.

Lorenzo Crespi