Gemonio, vandali distruggono il monumento alle vittime delle foibe. Frattini (Fd’I): “Atto vigliacco di soggetti eversivi”

Gemonio (Varese) – Sconcerto a Gemonio per un atto vandalico compiuto nella notte e scoperto nella giornata di oggi: ignoti hanno distrutto il monumento alle vittime delle foibe, che si trova nei pressi del cimitero.

Dario Frattini, coordinatore di Fratelli d’Italia per la Valcuvia, che anni fa da assessore aveva promosso l’opera, ha detto: “È un atto vigliacco e vergognoso che dimostra come, a distanza di tanti anni, ci sia ancora chi non ha compreso che le foibe sono state una tragedia per gli italiani”. Il rappresentante di Fratelli d’Italia chiede a tutte le forze politiche di qualsiasi colore e ideologia di condannare questo gesto compiuto da “soggetti eversivi che ancora vogliono portare violenza e odio all’interno del nostro Paese”.