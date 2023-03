Gas killer da stufa Anziani intossicati

Due persone intossicate dal monossido di carbonio, per il malfunzionamento di una stufa a legna. I soccorsi sanitari dell’Areu, insieme ai vigili del fuoco di Mede e ai carabinieri di Zeme Lomellina, sono intervenuti alle 5 di ieri in un’abitazione in via Mede a Sartirana Lomellina. Le due persone che si trovavano nella casa, un uomo di 89 anni e una donna 75enne, sono state trasportate con l’ambulanza all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, trattenute in osservazione, non in pericolo di vita. Sono per fortuna riuscite ad accorgersi in tempo dei sintomi da intossicazione di monossido, la cui presenza nell’abitazione è stata subito confermata dai rilevatori in dotazione dei soccorritori. Dalla prima ricostruzione, il gas killer sarebbe stato provocato da un malfunzionamento della stufa a legna usata per il riscaldamento dell’abitazione, probabilmente per un intoppo nel sistema di scarico dei fumi da combustione, ma accertamenti sono in corso per stabilire cause ed eventuali responsabilità. S.Z.