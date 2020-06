Vede i poliziotti, teme di essere controllato e si nasconde nel bagno di un locale. È andata male a un trentenne di Gallarate che la notte scorsa è stato scoperto, in pieno centro, con diversi grammi di cocaina. Gli agenti del commissariato locale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo introdursi frettolosamente in un locale. Seguito fino in bagno, l’uomo è stato beccato mentre cercava di nascondere un involucro sotto il cestino. All’interno, la droga per uso personale, per la quale sarà sanzionato.

